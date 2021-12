Moradores protestam por exame de mamografia no Cabula

Moradores do bairro do Cabula protestaram na rua Silveira Martins, próximo a Universidade Estadual da Bahia (Uneb), nesta quarta-feira, 28. A manifestação começou depois que o grupo descobriu que não teria atendimento na unidade móvel da Clínica Delfim instalada no campus.

De acordo com a assessoria da empresa de saúde, a carreta móvel foi transferida para a base comunitária do Beco da Cultura, no bairro do Nordeste de Amaralina, nesta quarta.

"Eles (os manifestantes) sabiam que iria mudar o local, foi divulgado, não mudamos de uma hora para outra", explicou o gerente da unidade móvel da clínica, Márcio Leão. De acordo com ele, o projeto, que tem parceria com o governo do estado, tem o objetivo de se instalar em diferentes locais da cidade.



A base móvel deve retornar para a Uneb no dia 31 de outubro, quando o projeto será encerrado. A unidade realiza 250 mamografias por dia para mulheres entre 50 e 69 anos. O atendimento é gratuito e faz parte do Outubro Rosa.

O protesto afetou o tráfego no Cabula, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Mas a situação foi normalizada após o término da manifestação.

Para aproveitar o serviço, que é gratuito, é preciso levar os originais e cópias do cartão do SUS, RG e comprovante de residência. O atendimento que faz parte da campanha "Outubro Rosa" é feito das 8h até as 18h.

