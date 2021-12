Moradores protestam por conta de esgoto em Periperi

Uma manifestação de moradores interditou a rua das Pedrinhas, no bairro de Periperi, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 26. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), cerca de 50 pessoas estão no local.

O grupo colocou fogo em objetos, bloqueando a via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. A rua foi liberada por volta de 8h40.

De acordo com a Superintendência de Transporte de Salvador (Transalvador), que é responsável pelo monitoramento do tráfego na capital baiana, o grupo protesta por conta de um esgoto na via. Os moradores alegam que o vazamento acontece há aproximadamente 15 dias.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), mas o órgão informou, por meio de assessoria de comunicação, que já enviou uma equipe para o local.

