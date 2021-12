Moradores protestam na CIA-Aeroporto

>> Você enfrentou problemas com o trânsito? Mande fotos, vídeos e relatos

Moradores da localidade Cassange, também conhecida como Jambeiro, na BA-526, fecharam a estrada CIA-Aeroporto, no km 13, na manhã desta segunda-feira, 23. Os manifestantes já liberaram o tráfego, mas o trânsito continua lento.



De acordo com policiais rodoviários estaduais, os manifestantes bloquearam a via nos dois sentidos com pneus queimados, madeiras e com objetos como geladeira. O protesto começou às 6h40 e congestionou o tráfego no local. A opção para quem vai para Camaçari é trafegar pela BR-324 e depois seguir pelo Polo Petroquímico.

Quem está na Estrada do Coco pode subir pela estrada Cetrel, que dá acesso ao Polo. Outra opção é seguir pela CIA-Aeroporto até a rotatória da Via Parafuso, de onde segue até chegar em Camaçari.



Reivindicação - Os manifestantes cobram pavimentação das ruas, iluminação pública, policiamento, mais escolas e posto de saúde, de acordo com Antônio Duarte Silva, presidente da Associação de Moradores da Fazenda Cassange. "Reivindicamos tudo isso, porque aqui não tem nada. O governo não dá assistência".

Os mais de três mil alunos das escolas Estadual Tourinho Dantas e Raimundo Lemos Santana estão há mais de dez dias sem aulas, porque o acesso aos colégios fica alagado em dias de chuva, já que as ruas não são asfaltadas, segundo informou a professora Lívia Matos. "A gente sofre com a ausência de autoridades. Quando chove, nem os alunos, nem os professores têm condições de chegar na escola", disse.

O presidente da Associação Moradores do Loteamento Ipitanga, José Nilson dos Reis, também pede melhorias para a localidade. "Vivemos em abandono, descaso, exclusão e miséria".

*Com redação de Paula Pitta

adblock ativo