Moradores protestam na Baixa do Fiscal e travam o trânsito

Moradores da Baixa do Fiscal protestaram nesta quarta-feira, 18, na Rua Luís Maria. Após negociação, eles liberaram a via por volta de 9h20. De acordo com um manifestante, identificado apenas pelo prenome Adailton, o grupo reclama da interrupção das obras de drenagem e pavimentação do local. Com a paralisação da obra, quem mora ou precisa passar pela região sofre com os buracos.

Para chamar atenção da prefeitura, os moradores colocaram entulhos na pista. Eles também atearam fogo em pneus, bloqueando completamente a via. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a manifestação travou o tráfego na Avenida San Martin, Largo do Tanque, Suburbana e Calçada.

Buracos - Os buracos na Baixa do Fiscal são reclamações recorrentes de motoristas que circulam nesta via. O Portal A TARDE já noticiou o problema e percorreu a região mostrando como é difícil trafegar no local.

Confira vídeo mostrando como é difícil trafegar na Baixa do Fiscal:

