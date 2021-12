Moradores protestam na avenida Suburbana

Moradores protestaram na manhã desta quinta-feira, 9, na avenida Suburbana, próximo à entrada do Alto do Cabrito, em Salvador. Para impedir a passagem de veículos, eles colocaram uma carcaça de um veículo no meio da via, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Os manifestantes também colocaram outros objetos na pista e atearam fogo. O material foi retirado da via após suspensão da manifestação por volta das 9h45.

O grupo reclama de alagamento na região. Eles alegam que a água da chuva está invadindo os imóveis deles.

Além da manifestação, um ônibus quebrado no Lobato, sentido Calçada, piorou ainda mais o trânsito na Suburbana. De acordo com o órgão municipal de trânsito, o veículo vazou óleo na pista e homens da Limpurb foram acionados para fazer a limpeza. O serviço já foi realizado e a situação no Lobato controlada.

Na última terça, 7, os moradores também protestam, fechando a avenida, durante a manhã.

Moradores reclamam de alagamento nos imóveis (Foto: Jefferson Domingos | Ag. A TARDE)

