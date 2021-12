Moradores protestam em São Tomé de Paripe

Um grupo de moradores protesta em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 31. Eles bloquearam a via com galhos de árvores e varas de bambu, o que deixa o trânsito congestionado na região.

A manifestação começou por volta das 6h15. Três guarnições da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) acompanham o ato.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o grupo protesta contra uma empresa da região.

