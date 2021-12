Moradores protestam em São Marcos após deslizamento de terra

Moradores do bairro de São Marcos protestaram na manhã desta segunda-feira, 27, próximo a rotatória que dá acesso à Via Regional (av. Maria Lúcia) e ao Hospital São Rafael, após uma das casas do bairro ter sido atingida por um deslizamento de terra. Eles atearam fogo em entulhos, madeira e pneus para fechar a pista, em ambos sentidos.

O protesto, que durou até as 11h, pedia melhorias para o bairro e atenção das autoridades para as áreas que oferecem risco de deslizamento. Segundo eles, algumas casas estão ameaçadas.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para acompanhar o protesto, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Eles conseguiram fazer com que os manifestantes liberassem parte da pista, fazendo com que o trânsito fosse liberado. Alguns manifestante, no entanto, criticaram a ação da polícia e afirmam que eles usaram spray de pimenta para interromper o protesto.

