Moradores protestam em Pirajá; Rondesp foi acionada

Uma manifestação deixou o trânsito congestionado na rua Velha de Pirajá, no bairro de Pirajá, em Salvador, neste domingo, 25. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o protesto teve início por volta de 12h30 e três horas depois foi encerrado.

Durante a manifestação, os moradores colocaram fogo em colchões e fecharam a via. Segundo informações de moradores que entraram em contato com a Stelecom, há um clima de tensão no local, eles alegam que o protesto é devido a uma ação policial que teria baleado uma criança moradora da região.

Ainda conforme a superintendência, viaturas da 9ªCIPM/Pirajá foram ao local e solicitaram reforços da Rondesp.

