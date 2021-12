Moradores protestam em linha férrea no subúrbio de Salvador

Um grupo de moradores do bairro de São João do Cabrito, no subúrbio de Salvador, ocuparam na manhã desta segunda-feira, 12, a linha férrea da região, próxima a uma ponte onde seria construída uma estação de trem. O portesto teve início às 6h.

Os manifestantes colocaram placas de sinalização nos trilhos e queimaram objetos para impedir a circulação de trens.

O líder comunitário do bairro da Boa Vista do Lobato, José Augusto, conhecido como "Urso", disse que o movimento, que acontece de forma pacífica, é uma reivindicação da obra que foi prometida na gestão do ex-prefeito João Henrique.

"Ele disse que ia fazer a obra. Fez a ponte, mas não fez a estação. O local agora serve de desova", afirmou Augusto. E completou: "a estação no local vai favorecer os usuários dos transporte."

