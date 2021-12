Moradores protestam e pedem segurança após morte de docente

Amigos e familiares da professora Andréa Borges Astolpho, de 43 anos, morta neste domingo, 4, protestam nesta segunda-feira, 5, em Vila Laura. Os manifestantes pedem segurança para o bairro.

Andréa foi assassinada quando foi comprar pão com o filho de 5 anos. Criminosos abordaram a docente, que teria reagido e foi baleada no pescoço. A professora não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O filho dela, que estava dentro do carro, saiu ileso. Os bandidos fugiram sem levar nada. O corpo da professora foi enterrado no mesmo dia no Cemitério Campo Santo, na Federação, sob muita comoção e revolta dos presentes.

Andréa ensinava matemática nos colégios Salesiano e Estadual Brigadeiro Eduardo Gomes.

