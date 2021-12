Moradores protestam e fecham rua em Plataforma

Cerca de 30 moradores protestaram na manhã desta quinta-feira, 12, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A manifestação aconteceu na localidade de São Bartolomeu. Eles reivindicavam melhorias na saúde.

Com cartazes e gritando palavras de ordem, os manifestantes fecharam a rua Boiadeiro, em frente ao Parque São Bartolomeu. Segundo os populares, há pelo menos 240 dias eles estão sem atendimento médico no posto de saúde da região.

Por conta da mobilização, o fluxo de veículos ficou lento no local. De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma viatura da PM-BA acompanhou o protesto, que aconteceu de forma pacífica.

