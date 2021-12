Moradores protestam contra prisão na Barros Reis

Moradores protestaram, nesta segunda-feira, 22, contra a prisão no último sábado, 20, do jovem Valdemário da Silva Santos Filho, de 19 anos. "A Polícia Militar prendeu meu filho injustamente. Disseram que encontraram droga no banheiro do estabelecimento dele, mas todo mundo sabe que ele não usa droga, não tem envolvimento com tráfico. Ele acabou o estudo, trabalha. A gente não pode deixar essa injustiça", reclama o pai do rapaz, Valdemário da Silva Santos.

De acordo com ele, o filho tinha acabado de limpar o banheiro do estabelecimento, que reúne bar, lanchonete e espaço para jogar videogame, quando os policiais chegaram e disseram que encontraram a droga. Eles prenderam Valdemário e apreenderam quatro crianças que estavam no local.

Os manifestantes queimaram objetos na via e impediram a passagem de veículos no sentido Rótula do Abacaxi e Retiro. Por conta do protesto, o trânsito ficou congestionado na região, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador). O grupo liberou a via por volta de 9h40 depois que a mãe de Valdemário passou mal.

adblock ativo