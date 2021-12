Moradores protestam contra mortes na Prainha do Lobato

Moradores do bairro do Uruguai, em Salvador, realizaram uma manifestação na noite desta quarta-feira, 19, no final de linha da localidade, em protesto contra a violência após um menino de 10 anos ter sido baleado e duas pessoas - entre elas o tio da criança - morrerem em um suposto tiroteio envolvendo traficantes entre os bairros do Lobato e Ribeira (Subúrbio Ferroviário), à tarde.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o ato reuniu moradores de Massaranduba, Uruguai e Jardim Cruzeiro. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira, bloqueando algumas ruas do bairro.

Segundo informações da Polícia Militar (PM-BA), a criança e o tio, identificado como Gilvan Santos Santiago, de 23 anos, foram baleados dentro de um barco. A outra vítima, que também estava na embarcação, foi Mizael Moreira da Silva, de 38 anos, conhecido como chiclete, que morreu no local. Ainda conforme a PM, Mizael era detento que não havia retornado do indulto de Natal.

A polícia informou que Mizael estava envolvido na troca de tiros e que teria entrado na embarcação, onde estava Gilvan e a criança, com o objetivo de fugir do local. No entanto, a troca de tiros continuou e, além dele, o menino e o tio foram atingidos.

A PM localizou o barco com os três baleados na Travessia dos Dois Fundões, que liga o Uruguai ao Lobato e que, posteriormente, a embarcação foi rebocada para a Prainha do Lobato.

O garoto de 10 anos foi encaminhado para o Pan de Roma e, depois, para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia. Gilvan, tio da criança, foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Já Mizael morreu no local.

Inquérito militar

Moradores da Prainha do Lobato questionam a versão dada por policiais militares de que Gilvan e a criança foram feridos durante uma troca de tiros.

"Não houve troca de tiros. Os policiais da 17ª CIPM (Uruguai) pararam a viatura aí e mandaram o barco voltar. O barco é a motor e chegou a aliviar para parar, mas um policial começou a atirar", afirmou um morador, sob anonimato.

"O pescador e a criança foram baleados pelo policial. Os quatro bandidos que estavam na embarcação não atiraram. Eles se jogaram no mar na hora dos tiros. Um bandido ainda foi baleado na perna", completou outro morador.

Os relatos ainda dão conta da presença de três policiais na guarnição da 17ª CIPM, mas apenas um teria atirado contra o barco.

Em nota, a PM diz que essa versão é "conflitante à apresentada pela guarnição" e que, como medida cautelar e preventiva, optou pelo aprofundamento dos fatos através de Inquérito Policial Militar (veja íntegra de nota abaixo).

A Polícia Militar também informou que "determinou a oitiva dos PMs na Corregedoria, assim como o recolhimento das armas para realização de perícia técnica".

*Colaborou Euzeni Daltro*

adblock ativo