Moradores protestam contra morte de homem na Mata Escura

Cerca de 100 moradores de Mata Escura realizam uma manifestação nesta sexta-feira, 16, no bairro. Eles protestam contra a morte de Bruno de Jesus, conhecido como Peixe, de 25 anos. De acordo com parentes da vítima e vizinhos, o jovem era trabalhador e não tinha envolvimento com a criminalidade. Os manifestantes alegam que o rapaz foi morto nesta quinta, 15, pela polícia.

Os moradores bloquearam a rua principal do bairro, próximo ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, o que atrapalha o fluxo de veículos no local. Eles espalharam e queimaram lixo e atravessaram um ônibus na via. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, mas o trânsito continua complicado na região, já que os manifestantes permanecem na via.

Três viaturas da Polícia Militar estão no local para tentar negociar o fim do protesto.

