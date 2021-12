Moradores protestam contra fechamento de UPA em Escada

Cerca de 20 pessoas realizam uma manifestação na avenida Suburbana na manhã desta quarta-feira, 28. A ação acontece em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Escada, que encerra hoje as atividades. Os manifestantes atearam fogo em pneus e fecharam a pista sentido Calçada.

Os moradores realizam a ação como forma de protesto pelo fechamento da UPA do bairro, que deixará de prestar cerca de sete mil atendimentos. Viaturas da 14º CIPM já se encontram no local. O fechamento da via foi encerrado por volta das 8h, mas a manifestação continua na frente da unidade.

O morador Cristiano Reis afirma que os moradores são contra o fechamento da UPA. "Esta UPA atende milhares de pessoas e gostaríamos de sensibilizar o governador, para que olhasse a comunidade", disse ele, em entrevista para a TV Record Bahia.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) explica que, "em virtude da inexistência de instrumentos legais que permitam a continuidade do contrato, os serviços da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Escada, em Salvador, serão suspensos a partir do dia 28 de dezembro de 2016".

O órgão indica que os moradores de Escada e região passem a ser atendidos pelas unidades de Periperi, UPA que atende serviços de urgência e emergência, e nos hospitais João Batista Caribé, unidade voltada para serviços e atendimentos a mulher, e Subúrbio, que atende casos mais graves. Outra opção, ainda segundo o órgão, seria os leitos do Hospital Alayde Costa, que fica no Alto da Terezinha.

adblock ativo