Um grupo de moradores protestaram nesta terça-feira, 11, na avenida Octávio Mangabeira, na orla de Salvador. Eles reclamam de uma ação de desocupação de uma área que pertence ao Parque de Pituaçu.

Os manifestantes colocaram objetos na via, nos dois sentidos, dificultando o trânsito na região. Policiais militares acompanharam o movimento.

De acordo com Ubiratan Alves, membro do Movimento Viva o Parque de Pituaçu, o protesto foi realizado após quatro famílias serem despejadas. "O problema é que eles não foram avisados antes. Eles despejaram essas famílias que ocuparam recentemente uma área próxima a ciclovia do parque e notificaram outras famílias para deixarem o local no prazo de 15 dias", explicou.

Ubiratan Alves disse que o Movimento Viva o Parque de Pituaçu é contra esse tipo de ação, porque atinge pessoas de baixa renda. "A gente fica preocupado com a forma que vem sendo feita. Pedimos que primeiro resolvam a questão da moradia e evitem novas invasões. Mas não há vigilância, então de vez em quando aparece um barraco novo".

Em nota, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) diz que a operação foi realizada para combater ocupações irregulares, principalmente na região conhecida como Alto do São João. "A ação concentrou esforços no sentido de impedir o desenvolvimento de novas ocupações através das seguintes atividades: diagnóstico ocupacional, remoção de muros, cercas e embriões; e notificação dos imóveis".

Da Redação Moradores protestam contra desocupação de área no Parque de Pituaçu

adblock ativo