Moradores protestam contra acidentes na BR-324

Moradores protestaram na BR-324, no km 616, sentido Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira, 21. A manifestação foi contra a violência na rodovia e acontece após duas mortes por atropelamento no último dia 19.

Apesar do protesto ter acabado, o movimento ainda é complicado na BR-324 para quem segue para o interior baiano. O fluxo na rodovia já estava difícil por conta da cratera na estrada na altura de Porto Seco Pirajá.

Em decorrência do buraco, três faixas no sentido Feira estão interditadas, além da via de acesso ao Porto Seco Pirajá. Com isso, a via sentido Salvador foi dividida em mão-dupla, com duas faixas para quem segue para o interior e uma para ir para a capital, além do acostamento.

