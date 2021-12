Moradores protestam contra acidente com micro-ônibus em São Cristóvão

Moradores protestam na manhã desta quinta-feira, 21, em São Cristóvão, próximo ao canteiro de obras do empreendimento Salvador Norte Shopping. De acordo com agentes da Transalvador, a manifestação é contra o acidente envolvendo um micro-ônibus que matou uma pessoa e deixou outras 11 feridas.



No acidente, que aconteceu na tarde desta quarta-feira na BA-099 em Lauro de Freitas, o motorista do veículo, Heckel Cristiano Mota da Silva, 37 anos, perdeu o controle da direção e capotou, esmagando o corpo de uma passageira não identificada que foi arremessada do micro-ônibus. Testemunhas disseram que o condutor trafegava em alta velocidade.



Por conta do protesto, o trânsito está bloqueado em São Cristóvão. Os manifestantes impedem a passagem de veículos.

adblock ativo