Moradores protestam contra a morte de jovem na Boca do Rio

Moradores da comunidade Alto de São João, na Boca do Rio, interditaram a Avenida Jorge Amado, a principal do bairro, na tarde desta terça-feira, 14, para protestar contra a morte de Israel dos Santos Menezes, 20 anos, o Zig, na manhã da segunda, 13, durante uma ação realizada por investigadores da 9ª Delegacia da Boca do Rio, em uma mata que fica atrás do Parque de Pituaçu

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, os policiais foram ao local para apurar a denúncia de que homens armados estavam na região traficando drogas. Contudo, ao chegarem, foram recebidos a tiros e revidaram.

Na mesma ação, o irmão de Zig, Raul dos Santos Menezes, 21, o Smith, foi preso e o primo deles, um adolescente de 16 anos, levou um tiro na mão e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Conforme versão oficial, com Zig foi apreendido um revólver calibre 38. Já com Smith foram apreendidas diversas munições de pistolas ponto 40 e 380, além de 58 pedras de crack.

Os moradores contestam a acusação e dizem que os jovens estavam dentro de um barraco, no qual moravam, tomando café da manhã.

"Eles [policias] chegaram, pegaram Smith e bateram nele com pau, martelo e machado. Depois atiraram em Bile [o cachorro da família], invadiram o barraco e balearam Zig", narrou uma moradora da comunidade, sob anonimato por temer represália.

Defesa dos amigos

Apesar da polícia afirmar que os jovens têm envolvimento com o tráfico de drogas no bairro, uma amiga declarou que eles eram trabalhadores. "A polícia acha que todos os moradores daqui são marginais. Eles trabalham como pedreiros. Não aguento mais", disse a mulher aos prantos.

A reportagem esteve na 9ª DT (Boca do Rio), mas não conseguiu obter informações sobre o caso. Conforme a Polícia Civil, o fato foi resgistrado como auto de resistência e será apurado pela delegada Mariana Ouais, titular da 1ª Delegacia de Homicídios do DHPP. Ela não foi localizada para falar sobre a ação.

Smith foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio, já que atirou contra os policiais, segundo versão da Polícia Civil. A prisão preventiva dele já foi solicitada.

