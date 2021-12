Moradores protestam após morte de jovem em confronto com a PM

Um adolescente morreu em um suposto confronto com policiais militares neste sábado, 14, no biarro de Sussuarana, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), um equipe da Rondesp Central foi recebida a tiros na localidade conhecida como Parque Jocélia.

Um dos suspeitos foi atingido e levado ao Hospital Roberto Santos (HRGS), no Cabula, mas não resistiu ao ferimentos. Segundo a PM, ele estava com uma mochila carregada com drogas e um revólver calibre 38.

Após a morte, moradores protestaram no bairro. Eles colocaram fogo em um colchão e lixo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já tinham sido controladas. Os manifestantes alegaram que o jovem morto não tinha envolvimento com crime.

adblock ativo