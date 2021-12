Moradores protestam após árvore cair em uma casa

Moradoras de Ilha Amarela protestam, na tarde desta quinta-feira, 30, depois que uma árvore caiu e atingiu um casa no bairro. O fato aconteceu na localidade conhecida como Barro Vermelho.

Segundo informações do site Subúrbio News, duas mulheres estavam dentro da residência no momento do acidente, mas não ficaram feridas.

Após a ocorrência, os moradores bloquearam o trânsito na região com galhos da árvore que caiu.

