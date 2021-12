Moradores pedirão segurança no bairro do Imbuí em passeata

Assustados com seguidos casos de violência, moradores do Imbuí irão realizar uma caminhada pela paz. O ato está programado para o próximo sábado, às 16h, pelas ruas do bairro. Em menos de 20 dias, três pessoas foram mortas a tiros.

Além do administrador Felipe Rauta Cabral, 25, morto no último sábado, outras duas pessoas foram vítimas de homicídios no mês passado no Imbuí.

Uma comunidade em uma rede social, criada no dia 2 deste mês, convoca os moradores a vestirem branco na passeata. Até esta terça-feira, 4, cerca de mil pessoas tinham confirmado presença no ato público.

"O Imbuí já passou da hora de ter uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Muitos assaltos, roubos de carros, sequestros-relâmpago e saidinhas bancárias. Agora, os bandidos não estão se contentando em roubar, eles estão matando!", publicou Igor Borba.

Em outra publicação, a moradora Iracema Conrado diz que é comum assaltos no ponto de ônibus que fica em frente ao condomínio Jardim das Acácias. "Vejo quase todos os dias". Ela ainda cobra iluminação na avenida Jorge Amado.

O vereador e morador do Imbuí Euvaldo Jorge cobrou do secretário da Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa, o aumento do efetivo, intensificação das rondas e a reativação do módulo policial com a presença 24 horas de policiais, durante reunião na sede da SSP, na última segunda-feira.

"Os crimes no Imbuí estão ficando cada vez mais violentos. Além de furtos e roubos, falamos frequentemente agora em sequestros e homicídios. Precisamos do apoio da SSP", relata o vereador.

