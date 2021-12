Moradores pedem reforma em Stella Maris

Por detrás das belezas de Stella Maris, região ao norte da capital baiana, o bairro esconde uma série de carências na infraestrutura.

Apesar do endereço repleto de empreendimentos de luxo, o local abriga também problemas de pavimentação, iluminação, drenagem, limpeza e segurança.

Reduto de quem procura por boas ondas para a prática do surf ou praias com piscinas naturais entre os recifes de corais, o bairro de Stella cresceu em termos imobiliários. Contudo, ainda possui vias onde o chão é de barro batido, a exemplo do que ocorre na avenida Beira-mar.

Por meio de nota, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) informou ter feito o recapeamento "em diversas vias de Stella Maris", a exemplo da alameda Dilson Jatahy Fonseca, ligação do bairro com a avenida Paralela.

Nos dias ensolarados - o que acontece durante a maior parte do ano -, residências e estabelecimentos comerciais são invadidos pela poeira levantada pelo trânsito de veículos. Quando chove, a localidade vira um atoleiro para os carros e um mar de lama para os pedestres.

"A gente tem que passar pano sempre nas mesas por causa da poeira", inicia José Munhoz, 55 anos, gerente de um restaurante em frente ao mar. "Quando chove, a água fica toda empoçada aqui na frente", aponta ele, que trabalha na região há 20 anos.

Signatária de um abaixo-assinado com mais de 4 mil assinaturas para cobrar da prefeitura melhorias para o bairro, a professora Clarice Bagrichevsky, 65 anos, reclama que o aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não veio seguido de investimentos no local.

"O valor venal dos imóveis praticamente dobrou, em alguns casos. Mas, pelo contrário, as melhorias nas ruas não acompanharam o reajuste da tarifa", bradou ela, que mora na rua Lídia Borja há 12 anos, desde que decidiu deixar o Rio de Janeiro em definitivo.

Ainda segundo a nota enviada pela Sucop, a autarquia enviará uma equipe ao bairro para verificar os problemas listados pelos moradores, no que tange a ruas sem pavimentação, estado de conservação ou ausência das bocas-de-lobo e padronização de calçadas.

Iluminação

Lâmpadas queimadas, falta de postes de iluminação, coleta de lixo "precária", bocas de lobo entupidas (quando há) e ausência de calçadas para pedestres também estão no escopo das reivindicações do moradores próximos à praia.

O que chama a atenção de quem trafega pela rua Monsenhor Francisco Paiva Marques - além dos postes corroídos pela ação do salitre, rachados e com vigas expostas - é a presença de um poste fora da calçada. A estrutura fica localizada no cruzamento com a rua Capitão Melo, a principal de Stella Maris.

Por meio de nota, a Coelba informou que a localização do poste decorre de mudanças na delimitação das calçadas, realizadas após a instalação do equipamento.

A empresa informa que relocará o poste em até 45 dias, prazo para avisar aos clientes sobre a necessidade de desligar a rede.

Quanto aos equipamentos corroídos pela ação do tempo, a Coelba informa que enviará uma equipe ao local para verificar o estado de conservação dos postes e também estima um prazo de até 45 dias para que sejam executadas as manutenções necessárias.

