Moradores mantêm tradição e dão início a Lavagem de Itapuã

Com 111 anos de festa, a movimentação em Itapuã já começou nesta quinta-feira, 28, dia da lavagem do bairro. O Bando Anunciador deu início a programação por volta das 2h da madrugada. Também já houve a alvorada de fogos e lavagem dos nativos, além de um café da manhã para se preparar para o dia de festa.

Apesar dos moradores anteciparem a tradição do evento, a programação oficial só começa às 11 horas com o cortejo pelo bairro e lavagem das escadarias da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Itapuã .

A festa terá a presença do grupo Afoxé Filhos de Gandhy, além das baianas equipadas com água de cheiro e flores.

Trânsito

Por conta da festa, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) alterou o fluxo de veículos em diversos pontos do bairro. Nesta manhã, está proibido o tráfego de automóveis desde às 7h e segue até às 19h.

As vias que estão interditadas são as seguintes: Avenida Octávio Mangabeira (trecho a partir da Rua Yemanjá); Praça da Sereia; Avenida Dorival Caymmi (entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho); e Rua Aristides Milton (entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Abaeté).

