Moradores iniciam decoração das fachadas para o 2 de Julho

Faltando um dia para o cortejo do 2 de Julho, nesta segunda-feira, 2, a movimentação é de quem reside ao longo do trajeto da festa cívica para a tradicional decoração das fachadas. A estimativa é que o retorno do concurso de fachadas promovido pela prefeitura, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), estimule a participação.

No percurso entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus, os moradores acreditam que com o passar dos anos a prática em homenagem à Independência da Bahia vinha perdendo força.

Trazendo o tema "Luta pela Paz", o concurso de fachadas vai premiar com R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500 os três melhores trabalhos. Serão avaliadas as categorias: cívica, preservação do prédio, criatividade, originalidade e utilização de materiais sustentáveis.

A cuidadora de idosos Marise Menezes, 59 anos, moradora da Ladeira da Soledade, está nos preparativos para o início da ornamentação. Os materiais utilizados serão retirados do próprio quintal da residência. "Na noite anterior ao feriado, eu começo a arrumar a fachada com meu genro. Fazemos tudo de forma improvisada, mas sempre seguindo a tradição. Vamos utilizar folhas e galhos de árvore", contou Marise.

Conforme o percurso vai chegando à região do Pelourinho, a adesão é maior. Na rua Direta de Santo Antônio, a preparação da fachada das residências históricas está na etapa de finalização.

A autônoma Cleide Simões, 53 anos, precisou da ajuda da mãe para confeccionar colchas de fuxico inspiradas nas bandeiras do Brasil e da Bahia. Segundo ela, o trabalho durou cerca de quatro meses. "Vou colocar nas portas e janelas. No dia da festa, ficamos na frente de nossa casa para acompanhar o cortejo", disse.

Ainda no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, a Associação do Grupo da Terceira Idade Eterna Juventude aposta no resgate na história da Independência da Bahia.

Para a ornamentação, folhas, plantas, além de uma novidade que deve chamar a atenção de quem passar pelo local. O presidente da entidade, Joaquim Assis, 54 anos, fez uma réplica do caboclo.

"Pensamos em inovar e ousar nas decorações. Mas também homenagear o caboclo, que teve um papel importante na luta pela Independência. Após a passagem do cortejo, vamos acompanhar a réplica do caboclo em um carro até o Forte de Santo Antônio Além do Carmo. Lá vamos confraternizar o 2 de Julho e encerrar as atividades com uma feijoada", disse Joaquim.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

