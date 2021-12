Moradores identificam dupla que invadiu prédio na Graça

Os dois homens que invadiram um prédio residencial, renderam o porteiro e roubaram moradores do bairro da Graça, em Salvador, nesta terça-feira, 12, foram reconhecidos pelas vítimas do assalto. Os condôminos prestaram depoimento na 14ª Delegacia de Polícia, que investiga o crime, e reconheceram os criminosos por meio de fotos.

A dupla é mesma que assaltou apartamentos nos bairros de Ondina e Pituba, na última semana, conforme a polícia. Para não comprometer o andamento das investigações, as fotos dos dois criminosos, que estão sendo procurados, não foram divulgadas.

Pela manhã, os assaltantes invadiram o Condomínio Edifício Residencial Beatriz, na Rua Santa Rita de Cássia. O assalto aconteceu por volta das 11h. A dupla aproveitou o momento em que moradores saíam do prédio para cometer o crime. Após renderem o porteiro, os homens invadiram os apartamentos 402 e 1001. Três moradores e um funcionário do prédio foram feitos reféns.

Segundo a polícia, os criminosos levaram aparelhos celulares, notebooks e uma quantia no valor de R$ 600. A síndica do prédio ainda teve o carro (um Fox vermelho) roubado. O veículo foi utilizado pelos bandidos durante a fuga. Ainda de acordo com a Stelecom, ninguém ficou ferido durante a ação. Viaturas da Polícia Militar foram acionadas. Ainda não há informações sobre o paradeiro dos assaltantes.

Ondina- Na última quinta-feira, 7, os dois criminosos renderam moradores do Edifício Luigi Breda, localizado na Avenida Oceânica, no bairro de Ondina. Os assaltantes, que estavam armados, chegaram ao local e pediram informações ao porteiro do prédio, que foi rendido logo em seguida. Os dois teriam se passaram por jardineiros para enganar o segurança do condomínio.

A dupla, que utilizou o porteiro como isca, entrou em dois apartamentos, no terceiro e no quarto andar, e roubou aparelhos eletrônicos e um carro. Alguns moradores foram presos no banheiro enquanto os criminosos roubavam os pertences.

