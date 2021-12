Moradores fecham a av. Suburbana e pedem por melhorias

Moradores da comunidade São Bartolomeu fecharam as vias da avenida Suburbana, em Salvador, em protesto pelas más condições do bairro. Eles fecharam as duas pistas com container de lixo, pedaços de madeira, ferro e pneus. O trânsito está engarrafado no local.

Uma viatura da Polícia Militar acompanha do protesto e tenta negociar o fim da manifestação, que teve início por volta das 6h30. Revoltados, os moradores afirmam que só deixarão o local depois que um representante da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) for falar com eles.

