Moradores fazem novo protesto no Uruguai contra mortes

Moradores do bairro do Uruguai voltaram às ruas, na tarde desta quinta-feira, 20, por volta das 16h, em protesto contra a morte de Gilvan Santos Santiago, de 23 anos, e a tentativa de homicídio contra uma criança de 10 anos na quarta-feira, 19, entre os bairros do Lobato e Ribeira.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações da Polícias Militar e Civil (Stelecom), um ônibus coletivo da empresa Expresso Vitória foi colocado na pista e incendiado por populares.

A fiação elétrica foi atingida e região está sem luz, informou a Transalvador, contudo a informação não foi confirmada pela Coelba. Ainda segundo o órgão, o trânsito ficou complicado em Massaranduba e Caminho de Areia.

O menino, que foi atingido na cabeça, passou por cirrugia e continua internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O seu estado de saúde é considerado estável, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Investigação

Conforme a nota da PM, divulgada na quarta, policiais da 17ª CIPM viram um barco à deriva após "uma troca de tiros entre marginais" na Travessia dos Dois Fundões, entre os bairros Uruguai e Lobato. Ainda conforme versão informada no documento, policiais da Rondesp BTS afirmaram ter encontrado a criança, Gilvan e Mizael baleados na embarcação.

No entanto, investigações feitas pelos policiais do DHPP apontam outra versão. De acordo com o delegado Sérgio Schlang Júnior, do DHPP, Mizael Moreira da Silva, 38, foi morto a tiros na Rua da Lagoa Grande, no Lobato. Ele não chegou a entrar na embarcação de Gilvan, que estava ancorada próximo a essa rua.

O pescador, diz o delegado, estava em seu barco com o sobrinho e outras crianças, quando os suspeitos do assassinato o obrigaram a tirá-los do local na embarcação.

"O tio e o sobrinho foram baleados dentro da embarcação durante a fuga dos marginais", disse o delegado. "A informação que recebemos foi a de que houve uma troca de tiros. Estamos investigando se foi entre bandidos ou entre policiais e bandidos".

A polícia também investiga se o confronto teria ocorrido no início da fuga, no Lobato, ou no final, na Ribeira. O barco foi rebocado por outra embarcação com Gilvan e Henrique baleados do bairro da Ribeira para a Prainha do Lobato. Lá, policiais da Rondesp BTS levaram Gilvan para o Hospital do Subúrbio e o menino para o Hospital São Jorge, no Largo de Roma.

O pescador morreu no hospital. A criança foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. Há indícios de que o mesmo projétil atravessou a cabeça do tio e se alojou na do sobrinho.

A PM afirmou que foi aberto um inquérito militar para apurar o caso e os policiais da 17ª CIPM serão ouvidos na Corregedoria da PM. As armas usadas pelos policiais serão submetidas à perícia técnica.

