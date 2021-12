Moradores enfrentam sufoco com falta d'água

Moradores das localidades atingidas pela suspensão do fornecimento de água desde a última terça-feira, dia 2 - para que fossem efetuados os reparos na tubulação da adutora da BR-324 - estão se virando como podem para driblar o problema.



Na residência da dona de casa Vilma Lima, 54 anos, moradora do bairro da Capelinha, a água armazenada já está no limite. "Eu havia deixado um pouco na reserva, mas como moro com cinco pessoas fica mais difícil. Se não tivesse guardado, não sei o que seria da gente", revelou.



No largo do Tanque, a situação dos moradores é parecida. A aposentada Maria Edésia Freitas, 83, afirmou que, pela primeira vez, o tanque da casa está vazio. "Estou usando água mineral para fazer tudo dentro de casa. A gente torce para que normalize logo" , disse.



A estudante Taylane Sousa, 25 anos, que mora no bairro de São Caetano, contou que, em casa, a água foi armazenada porque os familiares viram o aviso sobre a interrupção do fornecimento. "Colocamos água em baldes antes de faltar, para tentar evitar desespero depois", disse.



Prejuízo



No mesmo bairro, Josenete Souza, 55 anos, vendedora em uma lanchonete, afirmou que, devido à falta de água, não está comercializando sucos e sanduíches. "Sem água não dá para lavar a chapa onde faço as comidas", contou.

