Moradores elogiam ação contra poluição sonora na Ribeira

Enquanto moradores e frequentadores do bairro da Ribeira comemoram a volta do sossego no terceiro dia da Operação Plano de Ações Integradas, de iniciativa da prefeitura de Salvador e coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), comerciantes que trabalhavam no local sentem-se prejudicados.

Para Ana Lúcia Ferreira, 55 anos, que afirma ser moradora há 30 anos do local, as noites em claro tiveram fim. "São três dias de sono profundo. Até meu humor melhorou", comemora Lúcia, que finalizou dizendo: "Só tenho a agradecer ao prefeito".

Já para a ambulante Joseara Campos da Silva, que foi proibida de comercializar seus produtos no calçadão da orla, o sentimento é de decepção. "Ele (ACM Neto) prometeu em campanha que não ia tirar a gente daqui. E agora? Como vou pagar as contas?".

A ação, iniciada na última sexta-feira, 7, visa coibir práticas irregulares denunciadas pelos moradores: poluição sonora; tráfico de drogas; ocupação de calçadas com bares com mesas e cadeiras; e assaltos. A operação segue até o dia 7 de maio.

