Moradores do Vale das Pedrinhas continuam sem ônibus

O bairro do Vale das Pedrinhas permanece sem ônibus nesta terça-feira, 11, e sem previsão de regularização do transporte público na localidade. Os coletivos não entram no bairro desde a última quinta, 6, quando houve um tiroteio no local.

Os rodoviários pretendiam retomar a rotina nesta segunda, 10, mas desistiram após saber da morte de Rafael Xavier de Jesus, o "Chouriço", apontado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) como um dos chefes do tráfico de drogas no Vale das Pedrinhas. Chouriço morreu em confronto com policiais militares.

Após esta morte, rodoviários disseram, sem querer se identificar, que temem ataques a ônibus. Esse tipo de ação já aconteceu no bairro em dois momentos em 2015, quando dois coletivos foram depredados e outros foram incendiados.

Nesta segunda, os trabalhadores se reuniram com representantes da SSP, Ministério Público da Bahia (MP-BA), das empresas de ônibus e da prefeitura. A reunião emergencial decidiu que "a situação seria monitorada" antes de liberar a entrada dos ônibus no bairro, segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota.

Enquanto isso, o final de linha continua improvisado na avenida Juracy Magalhães, no trecho conhecido como rua do Canal (Rio Vermelho). Para entrar e sair do bairro, os moradores precisam percorrer cerca de 1 km.

