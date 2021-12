Moradores do Uruguai realizam protesto e pedem melhorias no bairro

Moradores do bairro Uruguai, em Salvador, protestam na manhã desta quarta-feira, 5, no final de linha de ônibus. Inicialmente, o ato ocorreu na rotatória da rua Régis Pacheco. Os manifestantes bloqueiam a pista sentido Calçada.

O motivo do ato é a falta de infraestrutura no bairro, que sofre com os constantes alagamentos em tempos chuvosos. Os manifestantes também reclamam de um esgoto a céu aberto na região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), ainda há congestionamento na localidade. Por conta disso, os motoristas fugir da manifestação seguindo pela rua direta do Uruguai. Quem estiver vindo da avenida Suburbana, pode pegar a Baixa do Fiscal.

