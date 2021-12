Moradores do Tororó enfrentam problemas após deslizamento

Os moradores da Rua do Futuro, no final de linha do bairro do Tororó, em Salvador, ainda enfrentam problemas, nesta quinta-feira, 19, decorrentes de um deslizamento de terra ocorrido no final da tarde de ontem, que derrubou um poste e suspendeu o fornecimento de energia elétrica até a madrugada.



Após o deslizamento, engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal) foram ao local e condenaram um imóvel, uma casa que fica ao lado do terreno onde houve o incidente. Em outros dois imóveis, um prédio com sete apartamentos e uma casa, que moradores afirmaram ser uma invasão, foi recomendada a desocupação.

No local, foi construída uma barreira de tijolos para evitar que a água escorra direto da rua para a terra. Também por conta do deslizamento, uma rede de encanamento quebrou. Por conta disso, técnicos da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) colocaram lonas na área, para evitar novos deslizamentos.



A estudante Keila Tomaz, 27 anos, moradora do edifício condenado, relatou que ainda não há condições de desocupar o apartamento. “Vou para onde? Não se sai assim”. Vera mora há três ano no prédio com o filho de cinco anos, a mãe a a irmã. Ela afirmou que já havia solicitado a presença da Codesal depois do primeiro deslizamento, em 28 de abril, mas nenhum técnico compareceu no local.



Keila afirmou ainda que passou a noite acordada com medo de um novo deslizamento. “Um engenheiro da Codesal disse que o próximo imóvel com risco de desabar é a casa que fica ao lado do terreno. Depois, disse que é o nosso prédio, porque a pavimentação da rua não é apropriada para ladeiras, que causa infiltração”, disse.



Segundo a microempresária Vera Lúcia de Jesus, de 57 anos, também moradora do prédio, os moradores já haviam solicitado à Codesal e à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) providências sobre o caso, mas os órgãos nada fizeram.

“Tem uma construção irregular na rua e já houve outro deslizamento que derrubou um poste. Minha mãe, de 80 anos, passou mal e precisou sair de casa. Vamos ver se agora eles fazem alguma coisa”, reclamou.

A reportagem do A TARDE tentou entrar em contato com as assessorisa da Coelba, mas não obteve êxito.



Leia, na íntegra, nota oficial da Sucom:



Com relação ao deslizamento de terra ocorrido na Rua do Futuro, no Tororó, a Sucom informa que o proprietário do terreno em questão obteve um alvará (n° 3.447, expedido em 04/05/10) para a construção de um muro de contenção no local, mas acabou executando um corte no terreno com altura superior à que foi indicada no projeto aprovado pela Sucom, o que provocou os transtornos na área.



A Sucom enviou uma equipe de fiscalização ao endereço na manhã de hoje (19), contudo não encontrou o responsável pelo terreno. Ele receberá, ainda nesta data, uma notificação para que execute imediatamente a construção do muro de contenção para assegurar a estabilidade do talude.



A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também enviou ontem (18) um engenheiro, que notificou os moradores de três imóveis nas proximidades e solicitou que deixassem o local até que a obra seja concluída e o risco não mais exista.



Os técnicos da Defesa Civil colocaram uma lona no terreno para minimizar os estragos feitos pela chuva. O órgão está monitorando a situação com o objetivo de preservar a integridade física da população. A Codesal continua de plantão durante 24 horas através do número 199. A ligação é gratuita.

*Com redação de Clarissa Pacheco

