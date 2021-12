Moradores do subúrbio recebem obra de contenção de encosta

O governador Rui Costa entregou, na manhã desta quarta-feira, 15, uma obra de contenção de encosta na travessa Almirante Tamandaré, em Paripe. A requalificação, que custou R$ 1,52 milhão e cobre uma extensão de 236 metros, deverá beneficiar cerca de duas mil pessoas.

A encosta possui grama, solo grampeado, alvenaria em pedra e bloco de concreto em uma área de 3.433 metros quadrados. A obra também conta com sistema de drenagem para escoamento de água de chuva.

A reestruturação do paredão faz parte do Programa de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto do Governo do Estado, que prevê a revitalização de 165 encostas na capital baiana.

Moradora local, Maria do Nascimento, 45, afirma que a obra traz segurança e expectativa por outras requalificações. “Estou muito feliz. Antes, a preocupação era grande. Agora, quando chover, estaremos tranquilos”.

Mais tranquilidade

Recepcionado pelo grupo de percussão da comunidade e moradores locais, o governador destacou que o valor da obra está, acima de tudo, na garantia de um trabalho que salva vidas. “Em época de chuva, há uma comoção enorme, devido aos deslizamentos de terra e soterramentos de pessoas. Com a obra, as famílias podem dormir sossegadas”, diz.

Para o governador, a falta de áreas planas na cidadepara realocar a população faz com que o poder público tenha a responsabilidade de investir em encostas. “A drenagem é fundamental. A maioria das comunidades não possui drenagem. A água penetra no solo e o arrasta”, observa.

Rui ressaltou que as obras no subúrbio não são apenas de encostas, pois, segundo ele, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em substituição ao trem, está em processo de licitação e ajudará a revitalizar economicamente toda a região.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Carneiro

