Moradores do Saboeiro protestam após morte de sonoplasta

Um grupo de moradores do Saboeiro realizam uma manifestação no fim de linha do bairro, na noite desta segunda-feira, 5, por causa da morte do técnico de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, durante assalto no domingo, 4. Ele morreu na tarde desta segunda-feira, 5, no Hospital Geral Roberto Santos, onde estava internado. O enterro de José Fernando será no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, às 16h, desta terça-feira, 6.



"Queremos mais segurnaça, é comum esses roubos a moto aqui", disse Marta Mascarenhas moradora do bairro.

De acordo com informações da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves), os manifestantes queimaram pneus e galhos e chegaram a bloquear duas vias.

Uma das vias bloqueadas já foi liberada pelos manifestantes. O grupo permanecia no local até ás 19h40. Devido a manifestação, o trânsito está lento no local.



Assalto

De acordo com a polícia, José estava em um ponto de ônibus no final de linha do bairro, na Rua Silveira Martins, quando foi anunciado o assalto. Fernando teria reagido e um deles efetuou o disparo. Ele foi socorrido por um amigo, que o levou para o Hospital Roberto Santos.

