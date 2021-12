Moradores do Rio Vermelho mantêm vigília sobre uso de bar

Mais de 90 anos separam o cabaré Bataclã, em Ilhéus, do Café Hot, no descolado bairro do Rio Vermelho. Mas as 'tiradas de roupas' das meninas em um estabelecimento fechado, no Largo de Sant'Ana, causaram tanto ou até mais alvoroço que o bordel de Maria Machadão. E olhe que, diferentemente do cabaré imortalizado por Jorge Amado, a casa de streaptease não conta com acomodações para os 'finalmentes'.

A polêmica gira em torno do fato de moradores e comerciantes da região defenderem que o Largo de Sant'Ana não é lugar para um estabelecimento dessa natureza por ser frequentado por famílias. A proximidade do Café Hot com o monumento em homenagem a Jorge Amado e Zélia Gattai apimentou ainda mais a discussão.

Resultado: em pouco mais de cinco meses, o local foi autuado e interditado duas vezes por técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). A última interdição ocorreu na noite do dia 22 de julho, uma sexta-feira, após novas denúncias de irregularidades.

De acordo com informações da Sucom, as interdições ocorreram porque os proprietários desenvolviam atividade comercial diferentes das previstas no alvará de funcionamento. Ou seja, o espaço tem alvará para oferecer apenas serviços de bar, mas funcionava como boate.

"A nossa questão é de atividade econômica. Ele tirou alvará de bar e estava funcionando com portas fechadas, música, aparelho de som e iluminação, como se boate fosse", afirmou Murilo Aguiar, diretor de fiscalização da Sucom.

Bar só de fachada

Após a primeira interdição, em 16 de fevereiro, o Café Hot ofereceu serviços de bar por um tempo e depois voltou a funcionar a portas fechadas, segundo a Sucom. "Os órgão públicos foram lá e constataram que não havia mudado nada, eles só colocaram o nome 'bar'. Esperamos que esse suposto bar fique fechado para sempre. Eles burlaram nossa confiança e voltaram com prostituição aberta no Largo de Sant'Ana", disse Lauro Matta, da Associação de Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv).

Para ele, o principal problema foi ter aberto o espaço próximo à igrejinha, ao monumento em homenagem a Jorge e Zélia e ao tabuleiro de Dinha: Local frequentado por famílias. É uma total falta de respeito às tradições do Rio Vermelho".



'Guerra' em fevereiro

A primeira interdição ocorreu após um ofício enviado pelo vereador Cláudio Tinoco (DEM). No documento, o parlamentar solicitou à Sucom fiscalizar locais destinados ao entretenimento sexual no bairro. "A gente não pode aceitar que um comerciante se estabeleça exercendo uma atividade desvirtuada da que foi cedida [pela Sucom]", declarou Tinoco. O vereador afirmou ainda ser a favor de estabelecimentos comerciais compatíveis com a convivência de interesse geral e não de interesse específico.

Na época da primeira interdição do Café Hot, o clima boêmio do bairro cedeu lugar a uma 'guerra' não declarada entre os defensores das 'noites quentes' e das 'tiradas de roupas' e os protetores dos bons costumes e da família.

Enquanto pescadores como Boca Nua, 51 anos, e o mergulhador César Costa, 61, bradavam pela reabertura do espaço, outros como a beata Elisabete Palácio, 64, comemoravam a primeira interdição. "Ótimo! Que bom de ter fechado! Ai, que excelente!", disse à época.

