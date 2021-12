Moradores do Nordeste fazem roda de capoeira em homenagem a Joel

No dia em que completaria 11 anos, o garoto Joel da Conceição ganhou uma homenagem. Pais, amigos e pessoas da comunidade do Nordeste de Amaralina se reuniram para fazer o que ele mais gostava: jogar capoeira.

O berimbau entoava ao som de um canto de lamento. “Ele tinha um lindo sonho, Paraná. Ele queria ser um mestre, Paraná. O filho que eu amava, Paraná. A Bahia me tirou, Paraná”. Dessa forma, o pai do garoto, Joel Castro, conhecido como mestre Ninha, puxava o coro.

“Queria festejar o aniversário do meu filho ao lado dele, mas não posso porque ele foi covardemente assassinado. Joel tinha um grande futuro. Continuamos lutando por justiça. Não vamos desistir”, disse mestre Ninha.

Joel morreu baleado, dentro da própria casa, durante ação policial por volta da zero hora do dia 22 de novembro, para combater traficantes, no Nordeste de Amaralina.

De acordo com a mãe do garoto, Miriam Conceição, a previsão é a de que o inquérito seja concluído em janeiro, após o recesso do Réveillon. “Ainda não há data definida, mas estamos lutando pela punição do autor do disparo e também daqueles que foram omissos porque não prestaram socorro ao meu filho. Sabemos que não se tratou de bala perdida. Meu filho foi assassinado”, desabafou.

Durante a homenagem, os moradores também pediram mais segurança. “Queremos a segurança de uma polícia que dialogue com a comunidade. Uma segurança preventiva e não apenas ostensiva”, defendeu o líder comunitário, Gil De Leon.

adblock ativo