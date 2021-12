Moradores do Lobato protestam por falta d'água

Os protestos por falta d'água estão recorrentes desde que o abastecimento foi interrompido em parte de Salvador. Na noite desta segunda-feira, 6, moradores do Lobato fecharam a Avenida Suburbana, sentido Calçada. O grupo incendiou pneus e sofás na via, o que congestionou o trânsito na região.



O mesmo aconteceu durante a tarde na BR-324. Na ocasião, moradores de Bom Juá reclamaram da falta de água no bairro. A manifestação complicou ainda mais o trânsito na rodovia, que já estava intenso por conta do movimento de retorno para Salvador após o feriadão. Após o protesto, foi enviado um carro-pipa para atender a população de Bom Juá.

Na sexta, 3, moradores do Uruguai fizeram o mesmo. Eles colocaram fogo no contêiner de lixo. A situação foi regularizada após a chegada de policiais militares.

Adutora

O abastecimento de água está afetado em cerca de 60% de Salvador, atingindo 122 bairros. A situação acontece desde a última quarta, 1º, quando uma adutora principal da rede de abastecimento da cidade rompeu na BR-324. Desde então, técnicos trabalham no reparo do equipamento.

Uma rede alternativa é implementada. Segundo a Embasa, o serviço será concluído nesta segunda e o fornecimento de água será regularizado gradativamente em 30% da cidade. A empresa não informou as áreas atendidas.

