Moradores do Lobato bloqueiam av. Suburbana em protesto

Um grupo de moradores do Lobato realiza uma manifestação na avenida Suburbana nesta segunda-feira, 10. Os participantes do protesto atearam fogo a entulhos e outros objetos, bloqueando a passagem do veículos, o que congestiona a região.

Os moradores reclamam dos constantes alagamentos no bairro, em especial na avenida Dois Irmãos, uma das principais do bairro, transversal à Suburbana. "A Conder está fazendo uma rede de esgoto, e aí colocou máquinas aqui na rua e começou a cavar o buraco. Só que eles largaram a obra e foram embora, então os resíduos fecharam a boca do esgoto e a rua está toda inundada", disse um morador.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local e já conseguiu apagar as chamas nos objetos que bloqueavam a via.

