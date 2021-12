Moradores do Jardim Vera Cruz reclamam de assaltos

O Jardim Vera Cruz é uma localidade no IAPI de ruas tranquilas, com pouco movimento tanto de pessoas, quanto de veículos. Na via que leva o nome da localidade, por exemplo, o ambiente em nada se assemelha à correria de uma metrópole. No entanto, ações de bandidos têm tirado a paz dos moradores, que reclamam de constantes roubos na região, sobretudo a transeuntes.

Conforme os relatos, os delitos são cometidos em diversos momentos do dia, mas sobretudo no início da manhã, entre às 6h e 7h, e final da tarde, depois das 17h.

“Aqui, na verdade, não tem horário. E a maioria das vítimas são mulheres sozinhas. Eles levam a bolsa, o celular, o que tiver. Esse bairro está complicado”, afirmou um segurança, morador do local há 12 anos.

As modalidades de roubos são variadas. Há relatos de crimes cometidos por homens em carros, motocicletas e até a pé. “Quando é de moto, vêm dois. Mas quando é de carro vêm dois, três e até quatro marginais. E eles sempre estão com armas de fogo”, afirmou um comerciante de 39 anos.

De acordo com ele, os assaltantes são de outros bairros. “Eles aproveitam ruas desertas como esta porque sabem que é mais difícil de dar de cara com a polícia”, completou ele.

“Acontece muito de o cara ficar escondido em uma esquina ou atrás de um carro estacionado e, quando a pessoa passa, ele assalta. Depois corre por uma viela dessas e ninguém mais pega”, contou o segurança.

Automóveis são alvo

Há ainda relatos de roubos de veículos. Sob anonimato, outro morador contou que teve o carro roubado na porta de casa, por volta das 7h da manhã de 5 de setembro. “Eu estava dentro do carro, quando um marginal bateu no vidro e gritou ‘perdeu, perdeu’, apontando um revólver para mim. Só levaram o carro. Tinha outro cara em um carro dando apoio ao que me abordou”, disse ele.

Um dia antes, um vizinho dele também teve o veículo roubado da mesma forma. “Aqui tem acontecido muitos roubos. Espero que as autoridades tomem alguma providência quando virem essa matéria”, completou.

Polícia

A PM informou que, das 4h30 às 7h, guarnições da 37ª CIPM (Liberdade) realizam a Operação Amanhecer Seguro, a qual consiste em realizar abordagens preventivas no final de linha do bairro e pontos de ônibus. Além disso, a CIPM intensifica o radiopatrulhamento nos pontos onde há maior índice de ocorrência no final da tarde. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelam uma redução de 8% no número de roubos a veículos, em Salvador, no período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2017, com relação ao mesmo período do ano passado.

Nesse período foram registrados 4.776 casos em 2016, contra 4.394 em 2017. Ou seja, 382 casos a menos. O coordenador de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, Getúlio Barbosa, ressalta a importância de as pessoas sempre prestarem queixa nas unidades policiais.

“Se a vítima não registra ocorrência, a polícia não toma conhecimento que está ocorrendo esse tipo de crime naquela área”, afirmou Barbosa.

