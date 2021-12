Moradores do Itaigara protestam contra venda de terreno para construção de mercado

Moradores do bairro do Itaigara, em Salvador, realizaram na manhã desta segunda-feira, 26, um protesto contra a venda de um terreno da região, onde será construído um supermercado. O ato aconteceu na rua Wanderley Pinho, sentido Iguatemi/Itaigara, e gerou congestionamento no local.

A venda do terreno foi realizada em dezembro de 2017 à empresa Atual Participantes, pertencente ao deputado federal João Gualberto Vasconcelos (PSDB). Ele comprou o espaço por R$ 21 milhões, em leilão da prefeitura de Salvador.

Segundo a associação de moradores do Itaigara, a venda é irregular por se constituir em área verde e pública, destinada ao uso comum dos moradores há cerca de 36 anos, conforme especificado no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) do memorial do bairro. O terreno fica localizado na rua Anísio Teixeira e está em julgamento.

Ao Portal A TARDE a Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou que antes da venda foi feito um estudo em todos os terrenos, incluindo o alvo da discussão, e não foi encontrado nenhuma irregularidade. A Sefaz ainda ressaltou que a venda foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Se fosse um procedimento ilegal, como os moradores alegam, a câmara não aprovaria.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a manifestação acabou por volta das 7h30 e o trânsito já flui normalmente.

