Moradores do Imbuí reclamam de barulhos oriundos de terreno durante madrugada

Moradores da rua do Albatroz, situada em frente ao Boteco do Caranguejo, no bairro do Imbuí, em Salvador, continuam sofrendo com o desconforto causado por barulhos provocados por uma retroescavadeira durante as madrugadas. Segundo informações iniciais, os ruídos foram registrados por volta das 2h a 3h, desta terça-feira, 29.

A empresa Leão Engenharia, prestadora de serviços da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e responsável pelo espaço, alegaram que o local é utilizado apenas para o armazenamento de veículos e equipamentos. Devido ao fato de algumas obras da Embasa serem finalizadas um pouco mais tarde, pode sim ocorrer que esporadicamente alguns dos carros da empresa cheguem de madrugada mas, não ocorre movimentação neste período pois os veículos ficam parados.

Por meio de nota, a Embasa informou que orientão à Leão Engenharia que, quando houver necessidade de realizar trabalho noturno, mantenha os veículos de grande porte estacionados na própria Embasa, deixando no terreno do Imbuí somente os veículos de pequeno porte.

