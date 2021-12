Moradores do Imbuí protestam contra barulho em obra durante a madrugada

Uma obra em um terreno no bairro do Imbuí, em Salvador, está tirando o sono dos moradores do bairro.

Vizinhos do canteiro de obra que fica em um terreno da empresa Leão Engenharia não suportam mais o barulho ensurdecedor que ocorre na madrugada com o maquinário usado pelos operários.

Na manhã deste sábado, 30, os moradores decidiram realizar um protesto e bloquearam o acesso à obra.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para tentar negociar o impasse.

