Moradores do IAPI se mobilizam contra assaltos

Um grupo de moradores do Jardim Eldorado, no IAPI, resolveu arregaçar as mangasnuma cruzada contra a onda de assaltos na região.

Segundo os envolvidos, o bairro é palco constante de roubos e furtos, que têm como alvo carros e pedestres. Entre as medidas cogitadas para minimizar o problema está a contratação de uma segurança privada, que atuaria 24h na área, por meio de vigilância armada e monitoramento de câmeras.

"Eu já tenho 50 anos e até hoje estou esperando o poder público olhar por nós. Tem uma hora que cansa. Não vejo outra solução senão contratarmos uma segurança paga e armada", defende um dos integrantes da ação, inciada há pouco mais de um mês. A mobilização reúne cerca de cem pessoas.

Em um dos casos recentes, no início da tarde de 5 de julho último, uma moradora contou ter sido surpreendida por quatro homens armados a poucos metros de casa.

Conforme Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), além do carro dela, os ladrões levaram celulares e cartão bancário. O automóvel, entretanto, acabou recuperado 24 horas depois.

Um vizinho da mulher relatou que o filho já teve o veículo roubado em três ocasiões e sofreu uma tentativa de assalto. A filha dele, porém, não teve a mesma sorte do irmão. "Infelizmente, ela não conseguiu recuperar e acabou saindo no prejuízo ", lamenta .

Reunião com a PM

Os moradores do Jardim Eldorado planejam se reunir com o comando da 37ª CIPM (Liberdade), a fim de firmar uma parceria que vise a redução dos casos de violência na região, além do reforço do policiamento nas ruas. A PM, por sua vez, diz que está à disposição da comunidade para, juntas, encontrarem uma solução para oferecer mais segurança ao bairro.

O delegado Luiz Henrique Costa, titular da 2ª DT (Liberdade) reforça a importância do registro do B.O., de modo que as polícias identifiquem as áreas onde os delitos ocorrem e, assim, definam estratégias de atuação. "As provas testemunhas são essenciais na condução do inquérito", aponta.

Poucos registros

Apesar dos relatos de que os veículos se tornaram alvo constante dos criminosos no Jardim Eldorado, levantamento do MASSA!, com base nos boletins diários da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), aponta que o órgão registrou apenas cinco casos de roubo e um de furto, entre 1º de janeiro e 1º de agosto deste ano.

O delegado Demerval Amoedo, titular da DRFRV, afirma que todas as informações que constam do site da SSP resultam dos Boletins de Ocorrência registrados pelas vítimas. "Trabalhamos com seis delegados à disposição da população. É importante que a pessoa que passa por esse tipo de situação procure a delegacia o quanto antes. É só ir à DRFRV, que ela vai ser atendida e registrar o Boletim de Ocorrência", destaca Amoedo.

