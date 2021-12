Moradores do IAPI protestam contra prisão de jovem

Cerca de 100 moradores da comunidade de Dalmiro São Bedro, do bairro do IAPI, fizeram uma manifestação na Avenida Barros Reis, bloqueando as duas pistas com pneus queimados, na tarde deste sábado, 20, para protestar contra a prisão de Valdemário da Silva Santos Filho, de 19 anos.

Santos Filho foi detido e outros quatro adolescentes foram apreendidos por volta das 11 horas, na lanchonete de seu pai, onde trabalha como ajudante. A polícia disse que encontrou 12 trouxas de maconha com os jovens no local. O pai dele, Valdemário Silva Santos, afirmou que o filho é inocente.

Segundo os moradores, os outros adolescentes também são inocentes e estavam apenas jogando fliperama no local. Exceto Santos Filho, que continua preso na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), os outros jovens foram liberados.

Por conta do protesto nas duas vias da Barros Reis, o tráfego ficou parado no local desde as 17h30, quando teve início a manifestação. A Polícia Militar (PM) apagou o fogo e retirou da pista os objetos usados para o bloqueio.

