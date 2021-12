Moradores do Garcia bloqueiam avenida durante protesto

Um grupo de moradores do Garcia realizam um protesto na manhã desta segunda-feira, 13, e bloqueiam a avenida Leovigildo Filgueiras, a principal do bairro, na altura do acesso para a avenida Garibaldi e para o fim de linha do bairro.

Os manifestantes utilizam apitos, faixas e cartazes para exigir uma linha de ônibus que ligue o bairro à Estação da Lapa, entre outras melhorias.

Eles também atearam fogo a objetos para impedir a passagem de motoristas no local.

