Moradores do entorno da Arena temem interdições

Moradores das áreas do entorno da Arena Fonte Nova que serão interditadas nos próximos dias 20, 22 e 30 - quando serão realizados jogos da Copa das Confederações - estão preocupados. O retorno de veículos aos imóveis está proibido entre seis horas antes dos jogos e uma hora após. Só será permitida a saída de veículos em sentido contrário ao estádio.

"E o nosso direito constitucional de ir e vir ? Se tiver uma emergência? Minha mãe de 84 anos tem problemas de saúde. Se precisar de atendimento?", questiona a radialista Marília Costa, que mora na Rua Boulevard América, no Jardim Baiano. "Aqui é uma região com muitos idosos. A gente sai bem antes do jogo ou fica preso em casa?", ironiza Marília.

Na mesma rua, a estudante Renata Souza, 29, que enfrenta problemas de saúde, recebe semanalmente atendimento médico em casa. "Se ela tiver um problema, como vamos fazer para que a ambulância entre aqui?", pergunta a doméstica Eliene Cardoso, 43. Os moradores reclamam da falta de divulgação por parte

da prefeitura.

Superintendente

O superintendente de Trânsito e Transporte, Fabrizzio Muller, diz que a divulgação começará semana que vem, com carro de som e folders, mas adianta que "só passarão veículos credenciados pela Fifa. É assim no mundo todo. São medidas de segurança para que cheguem delegações e chefes de estado".

Segundo Muller, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serão disponibilizadas para os moradores.

Para o advogado Luiz Coutinho, os moradores podem entrar na Justiça pedindo habeas corpus: "Eles podem recorrer à Justiça, mas pode ser que aconteça como no Carnaval e nada consigam".

A professora de engenharia civil da área de transportes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Cira Pitombo recomenda a divulgação de como proceder nos dias de interdição, além de sistema público de transporte alternativo. "Tem que atender, principalmente, a população no entorno da arena. Infelizmente, a interrupção do fluxo de veículos é um mal necessário", ela admite.

