Moradores do Cidade Jardim denunciam vazamento de água

Na mesma semana em que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) lançou sua campanha educativa sobre o consumo consciente da água, os moradores da Cidade Jardim, em Salvador, reclamam de um vazamento iniciado na tarde da última sexta-feira, 9.

De acordo com Diego Ribeiro, subsíndico de um edifício do local, o vazamento acontece em um hidrômetro da Embasa, na rua Leonor Calmon.

"Está jorrando um volume muito grande de água, dá até dor no coração ver tanto desperdício. Informamos a Embasa na própria sexta, mas até agora não recebemos resposta", enfatiza.

Em nota, a EMbasa informou que corrigiu nesta segunda-feria, 12, o vazamento de água próximo ao hidrômetro do prédio Príncipe de Gales. Ainda de acordo com a empresa, a demora do atendimento à ocorrência foi causada por uma falha no momento do registro da solicitação do morador.

Com o tema "Água vale mais do que você imagina", a campanha pretende orientar a população para a necessidade e os benefícios do uso racional da água (confira as dicas abaixo).

Quem testemunhar algum desperdício ou quiser solicitar os serviços da Embasa pode ligar para o número 0800 0555 195.

