Moradores do Centro Antigo se queixam de problemas crônicos

O governador Jaques Wagner assinou nesta quarta-feira, 3, as ordens de serviço para restaurações e reformas em parte do patrimônio cultural do Centro Antigo de Salvador.

Estão previstas ações de reforma no Solar do Unhão e na Igreja e Cemitério do Pilar, além de iluminação cênica nas igrejas do Carmo, Boqueirão e Santo Antônio e no Oratório da Cruz do Pascoal.

Moradores das regiões aprovam as intervenções, mas reclamam de problemas antigos, como sujeira, falta de segurança, presença de usuários de drogas e imóveis degradados.

"É bom ter nova iluminação, mas não é suficiente. Precisamos de muita coisa ainda. Tem muito prédio degradado, problemas com lixo e falta de segurança. Ainda é uma área muito degradada", disse a moradora da ladeira do Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo, Valéria Coutinho, 37 anos.

No entorno da Igreja e Cemitério do Pilar, a falta de segurança também preocupa. "À noite não tem iluminação. É horrível. Espero que essas ações tragam mais turistas", comentou o comerciante Benaildo Rebouças, 42.

Após 17 anos de luta para ter a Igreja do Pilar reformada, a juíza da irmandade responsável pelo templo, Josete Batista, 50, disse que a falta de iluminação e a insegurança ainda precisam ser resolvidos: "Está melhorando, mas ainda precisa ter atenção nestes pontos que interferem até na vinda dos fiéis".

O conjunto de intervenções inclui ainda a reforma do Cemitério do Pilar, que será transformado em um ossuário.

No largo de Santo Antônio, um morador de 40 anos, que não pediu para não ser identificado, denunciou a ação de usuários de drogas no local. "Tem um tanto de usuários de drogas que ficam por aqui querendo ser donos da área", reclamou.

Polícia - Segundo o capitão PM Marcelo Pitta, a área do Centro Antigo é policiada por várias companhias, além do Batalhão do Centro Histórico, que conta com maior efetivo.

Sobre a reclamação da coleta de lixo, a presidente da Limpurb, Kátia Alves, disse que a ação é feita na região até três vezes por dia.

Para a coordenadora do Escritório de Referência do Centro Antigo, Beatriz Lima, as ações executadas na região fazem parte de um conjunto previsto no Plano de Reabilitação do Centro Antigo, concluído em 2010 e com participação de diversas instâncias da sociedade.

"Não é uma ação só que dará conta do Centro Antigo. É um conjunto de ações, com base no plano que teve consulta pública", ela argumenta. A previsão de Beatriz é que somente em 2016 o plano será implantado na totalidade.

adblock ativo