Moradores do Calabar podem tirar carteira de trabalho gratuitamente

Os moradores do Calabar poderão tirar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de forma gratuita nesta terça-feira, 21. O serviço, que é uma parceria do SineBahia com a polícia, será realizado na Base Comunitária de Segurança Pública, das 8h às 14h.

Durante a ação, os interessados poderão fazer cadastro e intermediação de mão de obra. Para isso, é necessário ter em mãos a CTPS e, caso não possuam cadastro no SineBahia, RG, CPF e comprovantes de residência e de escolaridade. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada e terá um limite de distribuição de senhas.

Os candidatos que almejam concorrer a vagas com exigências específicas precisam possuir certificados de curso na área desejada e comprovações de experiência.

Emissão da carteira

Quem deseja emitir a primeira via da carteira de trabalho deverá portar RG, CPF, certidão de nascimento, de casamento ou divórcio, além do comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias.

Os que desejam solicitar a segunda via irão precisar também ter em mãos o boletim de ocorrência de perda ou roubo do documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), contendo o número do Programa de Integração Social (PIS) nas informações registradas.

adblock ativo